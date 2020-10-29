تداول 126 ألف و730 طنا في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 42 سفينة طبقًا للنوع منها سفينتان حاويات، عدد 21 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، و8 سفن صب سائل.





كما وصلت إلي الميناء 10 سفن، وغادرت 7 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالارصفة عدد 27 سفينه، وقد تم دخول وخروج ١١ألف و٥٣٠ شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





كما خرج من الميناء قطار بإجمالي 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة، ويجري تفريغ بضائع واردة تزن ٩٦ ألف و٧٣٠ طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن ٣٠ ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 8 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 429 حاوية، وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم ١٢٦ ألف و٧٣٠ طن.





ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء وجه كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.



