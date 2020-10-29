أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال وغرب البلاد تتأثر بمرتفع بامتداد مرتفع العروض الوسطي بينما تتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

واكدت الهيئة أن جنوب سيناء وجنوب الصعيد يشهد طقس حار فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الجمعة، عن شبورة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة أقصي غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم-سيدي براني)، والرياح تنشط أقصي غرب جنوب الصعيد، كما تنشط علي جنوب سيناء وتؤدي الي اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية شرقية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23.

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