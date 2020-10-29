نيشيكوري يعلن انسحابه من بطولات الموسم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
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أعلن لاعب التنس الياباني كي نيشيكوري اليوم الخميس، انسحابه من بقية بطولات الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في كتفه الأيمن خلال النسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس والتي مازالت تؤثر عليه.

وقال نيشيكوري في رسالة على تطبيقه الرسمي الياباني "قررت إنهاء موسمي" متابعاً "مازال كتفي يؤلمني قليلا، لذا قررت عدم المشاركة في (بطولتي) باريس وصوفيا وأن أركز في عام 2021. العام المقبل مهم. شكراً على كل دعمكم، حتى نلتقي قريباً".

وكان نيشيكوري (30 عاماً) أصيب في كتفه الأيمن خلال هزيمته أمام الإيطالي ستيفانو ترافاليا في الدور الثاني من رولان غاروس.

وكان نيشيكوري المصنف الـ37 عالمياً خضع لجراحة في الكوع الأيمن في أكتوبر(تشرين الأول) 2019 وعاد للملاعب في سبتمبر(أيلول) في بطولة كيتسبول النمساوية بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أغسطس(آب) ما حرمه من المشاركة في بطولتي سينسيناتي وأمريكا المفتوحة.

وكتب نيشيكوري في رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء اليابانية (كيودو): "أنا متحمس بالعودة للملاعب ولكني يجب أيضاً أن أكون واثقا من نفسي بنسبة 100% عندما ألعب. العودة بعد جراحة في الكوع لم تكن سهلة ومررت بلحظات صعود وهبوط كما كنت أتوقع".

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