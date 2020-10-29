استقبال جماهيري لـ«أحمد حجازي» في جدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
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حظي المدافع المصري الدولي أحمد حجازي باستقبال حافل لدى وصوله في وقت مبكر من اليوم الخميس، إلى جدة للانضمام إلى فريق الاتحاد السعودي.

واحتشد عدد من مشجعي فريق الاتحاد في مطار الملك عبد العزيز الدولي، وهتفوا للاعب الفريق الجديد لدى وصوله وأهدوا له الورود وحرص عدد منهم على التقاط الصور معه.

وحسمت قبل أيام صفقة انضمام حجازي إلى الاتحاد السعودي بعقد إعارة لمدة موسم واحد من ويست برومويتش ألبيون الإنجليزي.

ووجه أحمد حجازي الشكر لمشجعي الاتحاد على استقبالهم الحافل وقال عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على تويتر، إنه "يتمنى إسعاد جماهير الفريق وتقديم كل ما لديه مع زملائه".

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