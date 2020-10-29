الاتصالات والعدل يوقعان بروتوكول لتطوير منظومة التقاضي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:12 م
جانب من توقيع البروتو كول
جانب من توقيع البروتو كول
أحمد الشيخ
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في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير منظومة التقاضي بصفة خاصة، شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفراس.


صرح المستشار عمر مروان وزير العدل أن البروتوكول يأتي تعزيزاً للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والاتصالات، وأضاف إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية الدولة ووزارة العدل نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال ميكنة أعمال وزارة العدل والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة، وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتوفير الوقت والجهد لاطراف عملية التقاضي.

أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء التعاون الوثيق ببين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق "عدالة مصر الرقمية"؛ موضحا أن البروتوكول يشمل مشروعات عديدة سيتم تنفيذها على أكمل وجه من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل الداخلية بوزارة العدل وقطاعاتها المختلفة وربطها بغيرها من الجهات والهيئات بما يساهم في تطوير منظومة العمل القضائية والإدارية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

يتضمن البروتوكول وضع خطة استراتيجية لمبادرة العدالة الرقمية من أجل بناء منظومة تقاضي موحدة، وميكنة أعمال المحاكم وقطاعات الوزارة والجهات المعاونة لها، بما يساهم في تيسير التقاضي وحوكمته، ورفع مؤشر بيئة الأعمال، كما يشمل تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها، وانشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق؛ الأمر الذي يعزز بناء مجتمع معلوماتي عصري.

وقع بروتوكول التعاون المستشار / طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس / خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

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