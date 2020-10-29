عبر الإنترنت.. اعترافات قواد لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع قواد، لاتهامه
بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بمقابل مادي،وبمواجهة أقر بتسهيل وإسغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتان عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.

وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل، وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لإستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحتوائها على صور فتيات وبضع العبارات التى يبدى خلالها عن إستعداده لإحضار فتاتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتبين أنه بدون عمل، مقيم بدائرة القسم، وبرفقته سيدتان، مقيمتان بمحافظة القاهرة، لإحداهن معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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