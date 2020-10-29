نجارين وعُمال معمار.. مصرع وإصابة 8 في تصادم سيارتين ببني سويف

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث سير وقع صباح اليوم الخميس، إثر إصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع حديد المصريين، إتجاه القاهرة، ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث.



ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ7 سيارات إلى مكان البلاغ نقلت المصابين وجثث المتوفين، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجار إسعاف المصابين بقسم الإستقبال بالمستشفى، وخضوعهم للفحوصات الطبية والعملية اللأزمة، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.



وأكد مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن قسم الطوارئ أستقبل 4 جثث جراء الحادث، وتم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، هم: «سيد محمد حسن» 28 سنة، مقيم مركز ببا، بالإضافة لـ3 جثث لم يتم التعرف على بياناتهم «ذكور، تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 45 سنة».



وأضاف المصدر، أن المستشفى أستقبل أيضًا 4 مصابين نتيجة الحادث، هم: «عثمان عبدالستار علي» نجار، ٤١ سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب يإشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، و«أيمن عبدالتواب محمد» نجار، ٢٥ سنة، مقيم مركز ببا، مصاب يإشتباه ما بعد الارتجاج و«أحمد قرني حسن» نجار ٣٥ سنة، مقيم مركز ببا، مصاب يإشتباه كسر بالقدم اليسري، و«أحمد سيد محمد مصطفى» نجار، ٢٩ سنة، مقيم مركز ببا، مصاب يإشتباه ما بعد الارتجاج ش كسر بالقدم اليمنى.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

