نجارين وعُمال معمار.. مصرع وإصابة 8 في تصادم سيارتين ببني سويف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث سير وقع صباح اليوم الخميس، إثر إصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع حديد المصريين، إتجاه القاهرة، ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ7 سيارات إلى مكان البلاغ نقلت المصابين وجثث المتوفين، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجار إسعاف المصابين بقسم الإستقبال بالمستشفى، وخضوعهم للفحوصات الطبية والعملية اللأزمة، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وأكد مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن قسم الطوارئ أستقبل 4 جثث جراء الحادث، وتم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، هم: «سيد محمد حسن» 28 سنة، مقيم مركز ببا، بالإضافة لـ3 جثث لم يتم التعرف على بياناتهم «ذكور، تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 45 سنة».

وأضاف المصدر، أن المستشفى أستقبل أيضًا 4 مصابين نتيجة الحادث، هم: «عثمان عبدالستار علي» نجار، ٤١ سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب يإشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، و«أيمن عبدالتواب محمد» نجار، ٢٥ سنة، مقيم مركز ببا، مصاب يإشتباه ما بعد الارتجاج و«أحمد قرني حسن» نجار ٣٥ سنة، مقيم مركز ببا، مصاب يإشتباه كسر بالقدم اليسري، و«أحمد سيد محمد مصطفى» نجار، ٢٩ سنة، مقيم مركز ببا، مصاب يإشتباه ما بعد الارتجاج ش كسر بالقدم اليمنى.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

عاجل.. قطع رأس امرأة في هجوم نيس بفرنسا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع "أرى بابل"

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 16 في حادثي سير ببني سويف

نجاة أسرة كاملة من الموت.. إصابة 5 في إنقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

جميعهم من سوهاج.. إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي ببني سويف (أسماء)

إصابة شخصان سقطت عليهما شجرة بشارع أحمد عرابي ببني سويف

تشريح جثة عاطل توفي داخل منزله ببني سويف.. والتحريات: "تناول جرعة هيروين زائدة"

بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 إثر حادثي سير ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:30 ص

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

11:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه