محافظ البحر الأحمر يهنئ السيسي ورئيس الوزراء بذكرى المولد النبوي

هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق.





وأشار المحافظ إلى أنه هنأ أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، والوزراء والمحافظين، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بمناسبة الذكرى العطرة.



