محافظ البحر الأحمر يهنئ السيسي ورئيس الوزراء بذكرى المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
محمد طه
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هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق. 

وأشار المحافظ إلى أنه هنأ أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، والوزراء والمحافظين، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بمناسبة الذكرى العطرة.

كما هنأ اللواء حنفي الشعب المصري عامة وأبناء محافظة البحر الأحمر، وأعضاء الجهاز التنفيذي في المحافظة، بذكري المولد النبوي الشريف، متمنيًا من الله أن يعيد هذه الذكرى بالخير على مصر والمصريين، والأمتين العربية والإسلامية.

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