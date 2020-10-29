الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية، أن الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش نجم دفاع الزمالك أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة ليتأكد غياب الونش عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها الأحد المقبل في مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لا سيما وأن الفريق الأبيض فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.


وكان محمود الونش قد تعرض لإصابة قوية في الركبة في مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين في ختام بطولة الدوري إلا أنه عاد للمشاركة عقب الإصابة.


وكشف الجهاز الطبي للزمالك عن مدة غياب محمود حمدي الونش، حيث أكد الجهاز الطبي للزمالك أن مدة غياب الونش تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وذلك وفقًا لاستجابة الونش للبرنامج العلاجي الذي سيخضع له في الفترة الحالية.

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