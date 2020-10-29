الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

اقترب مسؤولي الزمالك من خطف انتوني موبوي هداف الدوري الكونغولي ونادي چولي سيتي بالتساوي مع مهاجم نادي مازيمبي موليكا برصيد ٢٢هدفا.





ويعد نجم منتخب الكونغو الأوليمبي أحد أفضل المواهب في بلاده حيث حصل علي لقب أفضل لاعب شاب الموسم الماضي .





مسؤولي القلعه البيضاء رصدوا مبلغ تخطي ال٢٠٠ الف دولار للحصول علي خدمات المهاجم الشاب الملقب بإيتو الكونغو والذي انتهي عقده مع ناديه بنهايه الموسم الماضي.





وكان اللاعب علي بعد خطوات من التعاقد مع أحد الاندية الخليجية في السعودية قبل وصوله للقاهرة مساء أمس من أجل الانضمام لنادي انبي، الا أن دخول ناديي الزمالك والاسماعيلي في الصفقه عطل المفاوضات الخاصة بانتقاله للفريق البترولي .





ومن جانبه كشف حماده سليمان وكيل أعمال اللاعب علي أن مسؤولي الزمالك أبدوا إعجابهم بمستوي الهداف الكونغولي مشيرا إلي أن هناك عدد من الاندية المصرية دون ذكر اسمها دخلت أيضا في مفاوضات مكثفة بخصوص اللاعب صاحب الـ21 عاما في الساعات الماضية بجانب انديه الزمالك وانبي والاسماعيلي.



