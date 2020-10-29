نجم الجونة معروض على الأهلي

عرض أحد وكلاء اللاعبين على جهاز كرة القدم في الأهلي في الساعات القليلة الماضية الحصول على خدمات الزامبي والتر بواليا نجم هجوم الجونة في الموسم المقبل.





وجاء ترشيح النجم الزامبي على إدارة المارد الأحمر في ظل بحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن التعاقد مع مهاجم جديد للفريق في الفترة المقبلة.





ومن المتوقع أن يحسم المدير الفني الجنوب أفريقي مصير بواليا سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن إتمام الصفقة.





وتم عرض خدمات النجم الزامبي في الفترة الأخيرة أيضًا على الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشكيو في الساعات القليلة الماضية في ظل بحث الفارس الأبيض عن مهاجم قوي تحسبا لرحيل نجم هجوم الفريق مصطفى محمد.