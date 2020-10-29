عاجل.. قطع رأس امرأة في هجوم نيس بفرنسا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، عن قطع رأس امرأة في الهجوم بسكين قرب كنيسة بمدينة نيس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

ورجع رئيس بلدية نيس، أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي، مضيفًا أن المشتبه به في هجوم الطعن يعالج بمستشفى في نيس حاليًا.

 

وأعلن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيقًا في هجوم نيس.

 

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

 

وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

 

وقُتل منفذ الجريمة برصاص الشرطة في الموقع، وهو شاب من أصول شيشانية ولد في روسيا، وأكدت مصادر أنه صرخ "الله أكبر" وهدد بمهاجمة عناصر الأمن.

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