موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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اعطي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإعارة رباعي الفريق، بدءاً من الموسم الجديد.

ورحب موسيماني بإرسال الرباعي، محمد شكري، العربي بدر، محمد فخري، وشادي رضوان في إعارات خلال الموسم الجديد.

ويسعى موسيماني لإعارة الرباعي الشاب، من أجل اكتساب الخبرة، وعودتهم مرة أخرى للفريق الأول، في حال تألقهم.

ويمتلك الرباعي العديد من العروض المحلية للتعاقد معهم على سبيل الإعارة، وهناك رغبة من فريق البنك الأهلي في استعارة الثنائي عربي بدر وشادي رضوان، بينما يرغب نادي سموحة في ضم محمد شكري.

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