القليوبية تتلقى 189 ألف طلب في مخالفات البناء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بلغ 189 ألف طلب، تحصيل مايقرب من مليار و56 مليون جنيه من رسوم الفحص، ونسبة ال 25 % من جدية التصالح. 

وسجلت مدينة بنها أعلى المدن في طلبات التصالح والرسوم المحصلة، يليها طوخ، ثم كفر شكر. 

وأوضح "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التخفيض في أسعار متر التصالح، وصل إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التي أقرت بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على الطلبات كافة في حالة سداد كامل القيمة. 

وكان قد شكّل المحافظ في وقت سابق لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية لحصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

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