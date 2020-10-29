دفعة قوية للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أصبح عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، جاهزا للمشاركة فى لقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوي المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل الأول من نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن محمد أسامة، طبيب القلعة البيضاء فى جاهزية عبد الله جمعة، بعد أن اشتكى من شد فى الخلفية عقب لقاء الإسماعيلى، ولكن الآن لا يوجد ما يمنع اللاعب من اللحاق بمواجهة الإياب.

وخضع الظهير الأيسر لعدة من الفحوصات الطبية فى الساعات الماضية، وأكدت جاهزيته للتواجد فى التشكيل الأساسى وفقا لرؤية المدير الفنى جيمى باتشكيو.

ويعد عبد الله جمعة من العناصر المهمة فى الزمالك بالوقت الحالى، وتحديدا بعد إصابة محمد عبد الشافى.

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