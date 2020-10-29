بيرلو يكشف سبب هزيمة يوفنتوس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
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كشف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي عن سبب الهزيمة أمام برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.


وقال بيرلو في تصريحات صحفية: "‏كنا نعرف بأن المُباراة صعبة، ولدينا العديد من الشُبان لم يلعبوا في الأبطال من قبل والخصم متعود على هذه المُباريات، والخسارة ستساعدنا للنمو".


وأضاف: "‏فكرتنا كانت اخراج سيرجي روبيرتو من مركزه، ومن ثم يتخذ اللاعبون القرارات في أرض الملعب".


وأكمل: "هذه الخسارة ستساعدنا في الفترة المقبلة، حيث اننا خسرنا أمام أفضل اللاعبين في العالم، ونسعى دائما للتطور في المباريات".


وواصل: "سنحاول العودة سريعا من أجل البحث عن انتصارات جديدة في المباريات القادمة لاتزال أمامنا فرصة للتأهل من دور المجموعات".

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