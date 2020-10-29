احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم بماراثون للمشي، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمشي بالتعاون مع الاتحاد العام للرياضة للجميع، اتحاد الاتحادات النوعية، والاتحاد المصري للملاحة الرياضية.

أكد صبحي، فى بيان صحفى، أن وزارة الشباب والرياضة، تهتم بالارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتعمل علي إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف الي جعل الرياضة اسلوب حياه. 

شارك بالماراثون ما يقارب ٥٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار السنية.

احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية
احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية
احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية
احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية
احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية
احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية

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