الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موقف "كاف" من الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لما بعد التوقف الدولي.

وقال المصدر إن "كاف" رفض طلب الاتحاد المصري بتأجيل المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا لما بعد التوقف الدولي.

وأضاف المصدر بأن الاتحاد الإفريقي أبدى مرونة في تأجيل المباراة النهائية إلى يوم ٩ نوفمبر المقبل شرط موافقة طرفي المباراة النهائية.

واختتم المصدر حديثه بأن القرار سيخرج من "كاف" غدًا وذلك عقب اجتماع لجنة الطواريء.