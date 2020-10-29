أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29-10-2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
الفجر الاقتصادي
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كشفت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم  الخميس29-10-2020 ، عن استقرار جميع أنواع مواد البناء مع  قررات الحكومة بوقف البناء لتقليل عمليات البناء العشوائي التى اثرت على الشكل العام للدولة وادتتي إلى خلق العشوئيات.


وكان رئيس الوزارء مصطفي مدبولي، اعلن موافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين لتنتهي بنهاية نوفمبر.


وبحسب اعضاء لشعبة مواد البناء، أسعار الأسمنت تراوحت بين 650-680  جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، مضيفا أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين  60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة، سعر طن  الحديد سجل   9500 - 10000جنيها تسليم ارض مصنع ، و أن   السعر للمستهلك عند  9700 -10200 جنيها.

 

وأظهر التقرير الشهري للمجلس التصدير لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 20%، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 3.299 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

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طلبات تصالح التصالح في مخلفات البناء البناء العشوائى اسعار مواد البناء

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