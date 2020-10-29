القوى العاملة: متابعة إجازة "المولد النبوي" بأجر بالقطاع الخاص



وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهانى لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.





وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف.





وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.



القوى العاملة: تعيين 232 شابًا والتفتيش على 321 منشأة بأسوان



أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 232 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1167 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1010 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.



وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.





تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 152 ألف جنيه لـ 47 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.





وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 255 منشأة ( دوري - حملات )، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 89 منشأة، وإعادة التفتيش على 68 منشأة أخري.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.







كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.