رئيس جامعة أسوان يهنئ السيسي بذكري المولد النبوي

بعث الأستاذ الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة اسوان بتهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.





وقال الدكتور رئيس الجامعة ان ذكرى مولد خاتم الأنبياء والرسل (صلى الله وعليه وسلم) تبعث في نفوسنا صفات الحب والإخاء والسلام الاجتماعي لأنه رسول الأخلاق والتسامح نسأل الله عز وجل أن يعيد ذكري مولد الحبيب محمد (صلي الله عليه وسلم) على مصرنا الحبيبة والغالية علي نفوسنا وعلي الأمة العربية والامة الإسلامية باليمن والبركات وبالرخاء والأمن والسلام.



