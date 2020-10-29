رئيس جامعة أسوان يهنئ السيسي بذكري المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
بعث الأستاذ الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة اسوان  بتهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال الدكتور رئيس الجامعة ان ذكرى مولد خاتم الأنبياء والرسل (صلى الله وعليه وسلم) تبعث في نفوسنا صفات الحب والإخاء والسلام الاجتماعي لأنه رسول الأخلاق والتسامح نسأل الله عز وجل أن يعيد ذكري مولد الحبيب محمد (صلي الله عليه وسلم) على مصرنا الحبيبة والغالية علي نفوسنا وعلي الأمة العربية والامة الإسلامية باليمن والبركات وبالرخاء والأمن والسلام. 

كما تقدم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب وجميع أسرة جامعة أسوان بخالص التهاني القلبية للشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف إعادة علي الإسلام والمسلمين باليمن والبركات.

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ يوم

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 17 ساعة

"التنمية المحلية" تفجر مفاجأة حول طلبات التصالح فى البناء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إسقاط لائحة الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 10 ساعة

السفارة الفرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير سخر من ماكرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

10:20 ص

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

08:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه