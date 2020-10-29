وكيل "زراعة الفيوم" يتابع حقول النباتات الطبية والعطرية عشبة حشيشة الليمون كنز طبيعي لتقوية المناعة

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، نظرا لما تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد على البلاد ويوجد نباتات طبية والعطرية عديدة لتقويه جهاز المناعه.



خلال ذلك تفقد اليوم الخميس، وكيل الوزارة ويرافقه المهندس ايمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم حقول حشيشة الليمون بمركز ابشواي بما يتميز به من زراعات النباتات الطبية والعطرية وتحدث مع المزارعين لحل مشاكلهم اذا كانت خاصه بالزراعة أو الري وأشار بأنه يوجد منفذ بيع المبيدات والمخصبات بالإدارة الزراعية بمركز ابشواي.



ويوجد ايضا معالجة حيوية بمعمل الترايكوجراما بمعهد البحوث الزراعية بالفيوم.



وهذا ضمن اهتمام مديرية الزراعة بالفيوم، خدمة المجتمع نظرا أن نبات حشيشة الليمون من الأعشاب الغنية بفيتامين c والتي لها فوائد صحية متعددة منها تقوية المناعة ضد الأمراض والفيروسات، والموطن الأصلي له هو سريلانكا وجنوب الهند ولكنه ينمو الآن في العديد من البلدان حول العالم ومنها مصر.



وأكد وكيل زراعة الفيوم أن لها فوائد صحية عديده التي قد يقدمها شاي حشيشة الليمون١- تخفيف أعراض القلق والتوتر.



٢- خفض نسبة الكوليسترول بالجسم

. ٣- تعزيز صحة الفم، وفي العديد من البلدان يتم تناول سيقان عشبة الليمون ويتم مضغها كوسيلة لتحسين صحة الأسنان والحفاظ على شعور الفم بالنظافة، فهو من أقوى المثبطات للنمو البكتيريا.



٤- تخفيف الألم، ووفقًا لإحدى الدراسات قد يكون عشبة الليمون قادرة على منع الشعور بالألم.



٥- زيادة مستويات خلايا الدم الحمراء، حيث تشير نتائج دراسة عام 2015 إلى أن شرب كميات من شاي حشيشة الليمون يوميًا لمدة 30 يومًا يمكن أن يزيد تركيز الهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم الحمراء في الجسم.



٦- تخفيف الانتفاخ، كونه له تأثيرات مدرّة للبول، مما يعني أنه يحفز الكلى على إفراز بول أكثر من المعتاد.



٧- يساعد تناول شاي حشيشة الليمون بإستمرار علي تقوية جهاز المناعة ومقاومة البرد والإنفلونزا.

