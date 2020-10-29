إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الأيزو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني، بالقوات المسلحة، على شهادة الإعتمادية الدولية الأيزو (ISO 9001-2015)، استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إداراتها وهيئاتها المختلفة ومنظومة العمل بها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

جاء ذلك بعد أن تم تأهيل الإدارة للحصول على شهادة الأيزو من خلال عقد عدد من ورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة، فضلًا عن إنشاء أدلة عمل الجودة لتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بإدارة التعليم والتدريب المهنى، وإتخاذ النظام الألمانى للجودة والذى يتوافق مع منظومة العمل داخل الإدارة كما يعد من أقوى نظم الجودة العالمية.

كما تم عقد جلسات المراجعة الداخلية بالتعاون بين المراجعين الداخليين وعدد من الخبراء المحليين فى مجال التعليم والتدريب المهنى، وإجراء المراجعة النهائية بواسطة الجهة المانحة والتى أقرت بمنح إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.

حيث ألقى مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والإرتقاء بالمستوى الفنى لخريجى إدارة التعليم والتدريب المهنى.

حضر مراسم تسليم شهادة الإعتمادية الدولية الأيزو رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى وممثلى الجهة المانحة.

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