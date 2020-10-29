محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

بتكلفة 500 مليون جنيه.. محافظة القاهرة تطور منطقة الطيبي بحي السيدة زينب

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عقد لتطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب (روضة السيدة ٢) المجاورة لمشروع تل العقارب ( روضة السيدة ١) بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الخطة القومية للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنه مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية يوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن مشروعات التطوير فى المنطقة لاتوفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وتابع المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبي ( روضة السيدة 2) سيتم الإنتهاء منه خلال 18 شهرًا ويتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10،5 فدان، بالاضافة الى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق " مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبوالريش بالكامل.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبي منطقة اعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الاولى (روضة السيدة 1 ) بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية.


وذكر المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن هناك رؤية للتغيير العمرانى بالعاصمة لابراز الجانب التاريخى المميز لها سواء فى المرحلة الخديوية أو المرحلة الفاطمية لخلق بيئة جديدة للمواطن والتى تعد من أكبر اهتمامات القيادة السياسية مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ عدة مشروعات بمنطقة السيدة زينب.


وأضاف المهندس خالد صديق أنه سيتم ضغط مدة تنفيذ المشروع من 38 شهر إلى 18 شهر تطبيقًا لسياسة الدولة بضغط مدة التنفيذ إلى اقل مدة ممكنة لسرعة نقل السكان إلى الوحدات الجديدة.

وكانت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات قد قامت بتطوير منطقة تل العقارب وأنشأت مكانها روضة السيدة 1 على مساحة 6،5 فدان بتكلفة 330 مليون جنيه وضم المشروع 816 وحدة سكنية و198 محل ومثل نقلة حضارية كبرى لسكان المنطقة الذين تم إعادتهم إليها بعد انتهاء التطوير خاصة وأنه يضم كافة الخدمات وتم تعيين جهاز إدارى متخصص للحفاظ عليه كما تم التعاقد مع شركتى أمن وصيانة للحفاظ على المبانى والمشروع.
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق
محافظ القاهرة يخفض أسعار التصالح في البناء لبعض المناطق

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