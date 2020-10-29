بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التقديم في طلبات التصالح

أعلن الدكتور. مصطفي مدبولي عن مد مهلة التصالح في مخلفات البناء، وذلك في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن إجراءات طلبات التصالح للبناء المخالف:





موعد بدء تقديم طلبات التصالح:





كشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح والتي تبدأ اعتبارًا من 1 نوفمبر.





الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح:





1. صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح





2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.





3.المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.





المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.





مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.





عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.





صورة ملتقطة من القمر الصناعي.





4. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.





5. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.





خطوات التصالح في مخالفات المبانى





١- يقدم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملًا الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.





٢- يقوم المتصالح بسداد قيمة رسم الفحص؛ وتختلف من مكان إلى آخر وتترواح من ٢٥٠ جنيهًا حتى 5000 جنيه.





٣-يتم دفع جدية التصالح حتي يتم دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.





٤-يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.





٥- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد قيمة التصالح حسب المنطقة وسعر المتر فيها.





طرق دفع تصالح في مخلفات البناء:









أ- يتم دفع قيمة التصالح والتي تبدأ من 50 جنيهًا للمتر، وتصل في بعض المناطق إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.





ب_يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات؛ عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.





ج_ ينبغي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب؛ ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.





انتهاء موعد طلبات التصالح في مخالفات البناء:



