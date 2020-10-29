أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار، اليوم  الخميس 29-10-2020، في الاسواق المصرية ماعدا الطماطم التى شهدت ارتفاعات قوية بسبب الفترة الزمنية بين العروة الشتوية والصيفية التى يتناقص فيها المحصول.

 

وتراوح سعر كيلو الطماطم  اليوم بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو الواحد مقارنة بسعر 5 جنيه للكيلو الاسبوع الماضي.

 

 

وعلى صعيد باقي اسعار الخضروات والفاكهة فقد سجلت الاتي:

أسعار الخضروات :

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس :4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيه

الفلفل الرومي : 8 جنيه

الفلفل الحامي :6.5 جنيه

الفلفل ألالوان : 20 جنيه

البامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات


أسعار الفاكهة  اليوم الخميس 29-10-2020 :

برتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

 



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