أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020
حققت
أسعار الخضروات والفاكهة استقرار، اليوم الخميس 29-10-2020، في الاسواق المصرية ماعدا
الطماطم التى شهدت ارتفاعات قوية بسبب الفترة الزمنية بين العروة الشتوية والصيفية
التى يتناقص فيها المحصول.
وتراوح
سعر كيلو الطماطم اليوم بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو الواحد مقارنة بسعر 5
جنيه للكيلو الاسبوع الماضي.
وعلى
صعيد باقي اسعار الخضروات والفاكهة فقد سجلت الاتي:
أسعار
الخضروات :
ورق عنب
: 25 جنيها
الباذنجان
العروس :4 جنيهات
الباذنجان
الرومي: 2 جنيه
الليمون:
6 جنيه
الفلفل
الرومي : 8 جنيه
الفلفل
الحامي :6.5 جنيه
الفلفل
ألالوان : 20 جنيه
البامية
: 20جنيهًا
ملوخية
بلدى: 7جنيهات
كرنب: 10
جنيهات
خس بلدي:
2 جنيه
برتقال
البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
البرتقال
السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها
الليمون
البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان
بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة
بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ
بين 12 و18 جنيها.
البلح
السماني بين 3 و5 جنيهات.
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