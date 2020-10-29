أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020

حققت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار، اليوم الخميس 29-10-2020، في الاسواق المصرية ماعدا الطماطم التى شهدت ارتفاعات قوية بسبب الفترة الزمنية بين العروة الشتوية والصيفية التى يتناقص فيها المحصول.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو الواحد مقارنة بسعر 5 جنيه للكيلو الاسبوع الماضي.

وعلى صعيد باقي اسعار الخضروات والفاكهة فقد سجلت الاتي:

أسعار الخضروات :

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس :4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيه

الفلفل الرومي : 8 جنيه

الفلفل الحامي :6.5 جنيه

الفلفل ألالوان : 20 جنيه

البامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات