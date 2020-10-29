محمد شاهين يحصد أول مليون عن كليب "١٠٠ هزة"

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نجح الفنان محمد شاهين في تحقيق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة "١٠٠ هزة"، التي طرحها منذ أيام قليلة، حيث بلغ عدد مشاهدتها لمليون مشاهدة، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية"100 هزة" من كلمات حسام سعيد، ألحان أحمد أبو زيد، توزيع زووم، وتمّ تصويرها على طريقة الفيديوكليب بدبي تحت ادارة المخرج اللبناني عادل سرحان.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي :"الأرض إتهزت ١٠٠ هزة وانت معدي عليها قصادي لفت بيا الدنيا ف لحظة واللي حصل فيا ده مش عادي قولي منين جيتلي وفين رايح وياريت يا حبيبي تفهمني موقف قلبي أنا منك واضح طب إيه موقف قلبك مني لو عايز وقت تفكر فيه أنا من إيدك دي لإيدك دي بالي طويل جدًا على فكرة.