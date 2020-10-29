عاجل.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح قرب كنيسة بفرنسا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام فرنسية، بهجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس.





وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

وقُتل منفذ الجريمة برصاص الشرطة في الموقع، وهو شاب من أصول شيشانية ولد في روسيا، وأكدت مصادر أنه صرخ "الله أكبر" وهدد بمهاجمة عناصر الأمن.