انحاز جديد.. استئصال جزء من العصب السمبثاوي الصدري لطفلة بالمنصورة

كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما كانت تعاني من إفراط مستمر في نشاط الغدد العرقية لليدين نتيجة وجود خلل في التحكم العصبي للعصب السمبثاوي المسئول عن افراز العرق اللازم لتنظيم درجة حرارة الجسم والذي أثر سلبا على ممارستها للحياة الطبيعيه اليومية.





تمكن الفريق الطبي بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية تحديد سبب المشكلة وتم اجراء استئصال جزء من العصب السمبثاوي الصدري باستخدام المنظار الصدري لقطع الإمداد العصبي عن الغدد العرقية وبالتالي تقليل كمية العرق المفرزة وهي تعد من العمليات ذات المهاره الخاصة وتمت العملية بنجاح وخرجت المريضة بحالة مستقرة لتمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي.





كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المكون من جراحي الاوعية الدموية بالمستشفى بقيادة الدكتور هاني البشير استشاري ورئيس قسم جراحة الاوعية الدموية الدكتور اسماعيل حامد، الدكتور عمرو السمري، الدكتور احمد الليثي، للدكتور خالد الغزالي.



