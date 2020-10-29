موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:02 م
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يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين عددًا من اللاعبين لتعويض غياب الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي في مباراة طلائع الجيش.
ويغيب حمدي فتحي وعمرو السولية عن الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء السبت المقبل بسبب الإيقاف حيث يغيب السولية بسبب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة في مواجهة بيراميدز الماضية، فيما يغيب حمدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز أيضًا.
ويفاضل موسيماني بين أليو ديانج وأحمد فتحي والثنائي الصاعد عبد الرحمن أشرف "مانو" وأحمد نبيل "كوكا" لاختيار الثنائي الذي سيدفع به في مواجهة الطلائع.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.