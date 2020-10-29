موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين عددًا من اللاعبين لتعويض غياب الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي في مباراة طلائع الجيش.





ويغيب حمدي فتحي وعمرو السولية عن الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء السبت المقبل بسبب الإيقاف حيث يغيب السولية بسبب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة في مواجهة بيراميدز الماضية، فيما يغيب حمدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز أيضًا.





ويفاضل موسيماني بين أليو ديانج وأحمد فتحي والثنائي الصاعد عبد الرحمن أشرف "مانو" وأحمد نبيل "كوكا" لاختيار الثنائي الذي سيدفع به في مواجهة الطلائع.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.