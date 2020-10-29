غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أطلقت كلية تربية الغردقة برئاسة الدكتورة محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية، مبادرة "هنجملها" لتشجير وتجميل الكلية وفرع جامعة جنوب الوادي شمال الغردقة تحت شعار اتحضر للاخضر اتحضر للمستقبل والمقامة تحت إشراف المهندس محمد سعيد قبطان رئيس المبادرة، على مستوى الجمهورية، وعاصم المصرى منسق المحافظة. 


وبدأت المبادرة بقيام الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية والمهندس محمد سعيد قطبان منسق الجمهورية والدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية، بزراعة أول شجرة مثمرة بكلية تربية بمشاركة الطلاب وهيئة التدريس

وأعرب عميد الكلية بمبادرة هنجملها التى تم اطلاقها بالتعاون مع منسق الجمهورية المهندس محمد سعيد قطبان، على مشاركة الطلاب على زراعة أحد الأشجار والتى تأتى فى إطار حرص الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الأعمال التجميلية وتنميتها.

واشاد بتلك المبادرة التى تهدف إلى غرس روح الانتماء والمشاركة المجتمعية وجعل الطلاب أكثر حرصا على الاشجار المزروعة والحفاظ عليها.

فيما قام الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية، باهداء المهندس محمد سعيد قطبان منسق عام مبادرة هنجملها على مستوى الجمهورية، درع الكلية وذلك لمجهوداته وحرصه على التوسع في المبادرة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد قطبان منسق الجمهورية، لمبادرة هنجملها، لابد من مشاركة الطلاب في زراعة تلك الأشجار، لغرز روح الإنتماء لدى الطلاب، مؤكدًا أننا حريصين على قيام كل طالب وطالبة بزرع شجرة وكاتبة أسمه عليها ليكون له دافع فى العناية بها حتى تأتى بسمارها.

يذكر أن مبادرة ازرع شجرة تتضمن زراعة 1000 شجرة مثمرة داخل كلية التربية وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر تضم شتلات زيتون وليمون ومانجة جوافة توزع على بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى لها.

غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)
غرز 1000 شجرة مثمرة بكلية تربية الغردقة ضمن مبادرة"هنجملها" (صور)

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