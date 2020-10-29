هاني ضاحي عضوا بمجلس جامعة بنها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وافق مجلس جامعة بنها في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، على ضم المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين، ورئيس شركة وادي النيل للمقاولات، لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام.

وأكد "السعيد"، في بيان للجامعة اليوم، حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي.

من جانبه أعرب المهندس هاني ضاحي عن سعادته بالانضمام إلى مجلس جامعة بنها، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة، فضلًا عن دورها المجتمعي في خدمة أهالي محافظة القليوبية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تقدم باقتراح لأعضاء مجلس الجامعة، بضم المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.

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