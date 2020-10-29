موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره أرسنال، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد سقط في فقط التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي بدون أهداف، في حين خسر أرسنال أمام ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد أرسنال في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

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