موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
أجاي
أجاي
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أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسؤولو النادي الأحمر موقفه من النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق واستمراره من عدمه.

وأكد موسيماني على مسؤولي الأهلي إعجابه الشديد بقدرات وإمكانيات اللاعب النيجيري، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه مع الفريق.

وشدد المدرب الجنوب إفريقي على أهمية الدور الذي يلعبه أجاي مع الفريق وأنه معجب به ويعتبره واحدًا من العناصر الهامة في تشكيل الفريق

كما أخطر موسيماني مسؤولو الأهلي بأنه يرغب في استمرار اللاعب والذي يعتبر طريقة لعبه مناسبه لخطته.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.



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