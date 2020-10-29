هكذا يظهر صلاح عبد الله في مسلسل "إسعاف يونس"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل"إسعاف يونس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل يُعد البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد أنور، زمن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على منصة watch it الإلكترونية .


أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، و إخراج معتز التوني، إنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، وآخرون .

وفي سياق آخر، يُشارك صلاح عبد الله في فيلم "النمس والإنس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم من إخراج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين.


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