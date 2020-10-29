عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

قالت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، إنها قررت مد المدة المقررة للمواطنين الراغبين في الحصول على العداد الكودي كبديل عن نظام الممارسة إلى حتى نهاية نوفمبر.





وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيانا لها، أن هذه الخطوة تتماشي مع قرار الدولة بمد مهلة تقديم تصالحات البناء حتى نهاية نوفمبر؛ ليتمكن بالتالي الوحدات السكنية التى قدمت على طلبات تصالح في مخلفات البناء من الحصول على العداد الكودي.





وأكدت وزارة الكهرباء في بيانها، على أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرة ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.1 مليون وحدة وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.





وكانت وزارة الكهرباء قررت فتح منصة الكترونية لتلقي طلبات العداد الكودي https://eehc.ses360.net، بداية من شهر يوليو الماضي.





ويسمح استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي، باحتساب عادل لكميات الاستهلاك، وتوصيل التيار الكهربائي للمنزل بطريقة أمنه، وإمكانية طلب اعطال الكهرباء في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.









