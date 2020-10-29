عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
محمد عصام
Advertisements

 قالت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، إنها قررت مد المدة المقررة للمواطنين الراغبين في الحصول على العداد الكودي كبديل عن نظام الممارسة إلى حتى نهاية نوفمبر.


وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيانا لها، أن هذه الخطوة تتماشي مع قرار الدولة بمد مهلة تقديم تصالحات البناء حتى نهاية نوفمبر؛ ليتمكن بالتالي الوحدات السكنية التى قدمت على طلبات تصالح في مخلفات البناء من الحصول على العداد الكودي.


وأكدت وزارة الكهرباء في بيانها، على أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرة ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.1 مليون وحدة وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.


وكانت وزارة الكهرباء قررت فتح منصة الكترونية لتلقي طلبات العداد الكودي https://eehc.ses360.net، بداية من شهر يوليو الماضي.


ويسمح استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي، باحتساب عادل لكميات الاستهلاك، وتوصيل التيار الكهربائي للمنزل بطريقة أمنه، وإمكانية طلب اعطال الكهرباء في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

 





شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الكهرباء

أخبار تهمك

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 19 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إسقاط لائحة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 20 ساعة

السفارة الفرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير سخر من ماكرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

"التنمية المحلية" تفجر مفاجأة حول طلبات التصالح فى البناء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

للعقارات المخالفة.. طرق الحصول على العدادات الكودية

"الكهرباء" تفتح باب تلقي طلبات تركيب العداد الكودي إلكترونيًا

تصريح مهم من "الكهرباء" بشأن تركيب العدادات الكودية للوحدات غير المرخصة

كيف تحصل على عداد كودي بدلا من نظام الممارسة؟ (انفوجراف)

شروط وخطوات تركيب "عداد الكهرباء الكودي" والمستندات المطلوبة

أكثرهم من القاهرة.. 60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للكهرباء فى يومها الأول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

10:20 ص

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

08:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه