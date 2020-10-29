مكافحة الإدمان يناشد أولياء الأمور بشأن سائقي الحافلات المدرسية (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، تفاصيل حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنهم يعقدون اجتماعات مع وزارة التعليم لتحديد الأماكن الأكثر استهدافا، وتحقيق عنصر المفاجأة. 

وأشار "عسكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم اطلقوا حملة مماثلة العام الماضي وكانت نسبة التعاطي بين الأعداد التي تم توقيع الكشف عليها تصل إلى 12% ولكت مع نهاية الحملة انخفضت النسبة إلى 2%.

وأضاف أنهم مستمرون في حملتهم حتى يتأكدوا من سلامة السائقين وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة، لافتا إلى أن وجهة الحملة تكون غير معروفة للتأكد من عنصر المفاجأة، موحا أنه في حال ثبوت تعاطي سائقي الحافلات المدرسية التابعة لمدارس خاصة المواد المخدرة يتم ايقافه عن العمل في المدرسة وسحب رخصته لفترة معينة ثم يتم تحويلهم للنيابة الإدارية.

ولفت إلى أنه حال بوت موضف تابع للجهاز الإداري للدولة مواد مخدرة يتم تحويله للنيابة الإدارية إيقافه عن العمل، مؤكدا أن حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين أسفرت إلى انخفاض نسبة التعاطي، مناشدا أي ولي أمر يشك في تعاطي سائق حافلة مدرسية المواد المخدرة يتواصل معهم على الرقم 16023. 

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