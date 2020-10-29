غدًا..حمادة هلال يطرح أغنية "طحن في طحن"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان حمادة هلال، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "طحن في طحن"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات
"إنستجرام".

نشر حمادة هلال صورة له، وكتب عليها :"انتظروا أغنية طحنxطحن يوم الجمعة7 مساءً".

أغنية "طحن × طحن" من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا.

وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها" مع الفنانة منه عرفة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.

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