مؤشرات البورصة اليابانية تغلق تعاملات اليوم الخميس على تراجعات جماعية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
اليابان
اليابان
رويترز
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شهدت الاسهم اليابانية اغلاقات متراجعة مسجلة  أدني مستويتها خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس مع تجدد المخاوف من عودة فيروس كورونا للانتشار.


وأغلق المؤشر "نيكي"  القياسي منخفضا 0.37 % إلى 23331.94 نقطة. لامس نيكي أدنى مستوياته منذ الثاني من أكتوبر، لكنه عوض خسائره لاحقا. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 بالمئة ليسجل 1610.93 نقطة.

\ويبدي بعض المستثمرين ترددا في شراء الأسهم بسبب الضبابية التي تحيط بانتخابات في الولايات المتحدة.

وكان الأداء الأضعف على المؤشر توبكس 30 لأسهم شركتي سكك حديد وسط اليابان وسكك حديد شرق اليابان، وتراجع كل منهما 2.4 بالمئة.

لكن تحسن توقعات نتائج الشركات حد من تراجعات الأسهم، فضلا عن المستوى المنخفض للغاية من إصابات فيروس كورونا في اليابان مقارنة مع أوروبا.


وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية، "الأسهم اليابانية لن تدخل في مرحلة تصحيح.

"قد يحدث بعض البيع لجني الأرباح قبل الانتخابات الأمريكية، لكن عندما تتفقد كل سهم على حدة، ترى الشركات اليابانية ترفع توقعاتها وأسهمها ترتفع. إصابات فيروس كورونا لدينا صغيرة نسبيا."

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