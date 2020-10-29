الأرصاد: شبورة مائية في الصباح والعظمى بالقاهرة 31 (فيديو)



ووتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن تتكون شبورة مائية ورياح معتدلة وأن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة:



القاهرة العظمى 31 والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 23

دمياط العظمى 27 والصغرى 21

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20

السويس العظمى 30 والصغرى 21

العريش العظمى 28 والصغرى 21

طابا العظمى 33 والصغرى 23

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25

الغردقة العظمى 33 والصغرى 24

الفيوم العظمى 32 والصغرى 20

بني سويف العظمى 33 الصغرى 19



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية صباحية، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع هبوب رياح معتدلة.