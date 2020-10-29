توقعات بنكماش اقتصاد الياباني بنسبة 5.5% هذا العام

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
اليابان
اليابان
رويترز
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قلص بنك اليابان المركزي يوم الخميس توقعاته للاقتصاد والأسعار في السنة المالية الحالية لكنه كشف عن رؤية أكثر تفاؤلا حيال فرص التعافي، مشيرا إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي حتى الآن.

وحذر البنك المركزي من أن التوقعات تكتنفها ضبابية كثيفة بسبب تداعيات الجائحة على الإنفاق في قطاع الخدمات وتجدد زيادة الإصابات بالفيروس في أوروبا مما ينال من فرص تعاف عالمي مستدام.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، ليظل هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 بالمئة ويستبقي تعهدا لتوجيه أسعار المدى الطويل حول الصفر.

ولم يُدخل بنك اليابان أي تعديلات على حزمة إجراءات تستهدف تخفيف قيود التمويل عن الشركات، وهو ما أصبح أداته الرئيسية للتعامل مع الاقتصاد في خضم الجائحة التي تعصف به.

وفي تقرير ربع سنوي، خفض البنك توقعه للنمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021 إلى انكماش بنسبة 5.5 بالمئة من انكماش 4.7 بالمئة في توقعات يوليو ، وذلك بسبب الإنفاق الخدمي الضعيف خلال فصل الصيف.

خفض البنك المركزي أيضا توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية في السنة المالية إلى تراجع نسبته 0.6 بالمئة من تراجع 0.5 بالمئة في توقعات يوليو تموز.

وقال التقرير "من المرجح أن يتحسن اقتصاد اليابان بوجه عام مع انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا تدريجيا، لكن وتيرة التعافي ستكون متوسطة.

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