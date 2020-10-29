مصرع مرشد سياحي وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير

لقي مرشد سياحي مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير سفاجا جنوب البحر الأحمر.





تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغ بحادث سير على طريق القصير سفاجا، على الفور تم الدفع بسيارتي لسعاف لموقع الحادث حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سفاجا العام ونقل المصاب لنفس المستشفي لتلقي العلاج.









كانت أجهزة الامن بسفاجا تلقت بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي قبل مدخل سفاجا الجنوبي، وتبين من التحقيقات الاولية مصرع عبدالنبي عيد، مرشد سياحي اللغة الايطالية مقيم بالاقصر، واصابة مرشد سياحي اخر يدعي احمد العبودي عبدالعاطي باصابات متفرقة.





وانتقل وفد من فرع نقابة المرشدين السياحيين بالغردقة لمتابعة إنهاء إجراءات وتصربح الدفن.





ومن جانبه قرر المستسار محمد غالب، رئيس نيابة سفاجا، التصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته وطلب تحريات المباحث والتقرير الفني للمرور حول ملابسات الحادث.