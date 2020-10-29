تفاصيل شخصية مي سليم في مسلسل "خيط حرير "

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تنتظر الفنانة مى سليم عرض مسلسل "خيط حرير" المُقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتُجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان نيكولا معوض، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي.


مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر.

وفى سياق آخر، تقوم مي سليم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم"، وتجسد خلاله دور فتاة من حارة شعبية، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي.

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