البرازيل تسجل 510 وفيات وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الخميس، 28629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و510 وفيات خلال اليوم الأخير.

ووفقًا لوزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و456 شخصا حتى يوم الأربعاء.

ويذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.