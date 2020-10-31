مارادونا ينصف ليونيل ميسي

أكد دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين أن برشلونة ليس نادياً سهلاً وأن مواطنه ليونيل ميسي لم يلق المعاملة التي يستحقها في قلعة كامب نو برفض رحيله خلال هذا الموسم وإجباره على البقاء.

وقال مارادونا: "كنت أعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيء وفكرت في أن ميسي سيرحل.. حدث الأمر معي أيضاً.. برشلونة ليس نادياً سهلاً وقد أمضى معهم أعواما طويلة ولم يحصل على المعاملة التي يستحقها".

وأضاف مارادونا: "ميسي منحهم كل شيء، أوصلهم إلى أعلى درجات المجد وأراد أن يرحل يوما لتغيير الأجواء لكنهم رفضوا.. الواقع أنه من الصعب الرحيل، هناك عقد، وناد كبير للغاية، يحبك الناس ولم أفعل ذلك في نابولي".

كما تمنى بطل مونديال المكسيك 1986 مع منتخب الأرجنتين، والذي يحتفل الجمعة بعيد مولده الـ60، انتهاء جائحة كورونا "في أقرب وقت ممكن" وأن "تتمكن الأرجنتين من المضي قدما" تحت قيادة الرئيس ألبرتو فرنانديز.