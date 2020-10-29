بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة برشلونة المؤقت

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أصدر نادي برشلونة، بيانًا رسميًا بشأن الهيكل الجديد لمجلس الإدارة المؤقت عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه أمس الثلاثاء من رئاسة النادي الكتالوني.


رئيس برشلونة الجديد بعد رحيل بارتوميو

وقال برشلونة من خلال البيان الرسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد استقالة مجلس الإدارة الثلاثاء الماضي، تولى رئيس لجنة الإستراتيجية الاقتصادية بالنادي كارليس توسكيتس منصب رئيس اللجنة الإدارية بالنادي".


وأضاف: "في اجتماع مع عضو مجلس الأمناء جوان مانويل ترايتر، تم تعيين أعضاء اللجنة الإدارية المكونة من شخصيات من اللجنة الاقتصادية ولجنة الانضباط".


وأوضح بيان برشلونة الرسمي أعضاء اللجنة التي ستدير النادي بشكل مؤقت، وهم كالآتي:


كارليس توسكيتس رئيسًا، خوان رامون راموس نائب الرئيس، خوان لويز جارسيا أمين الصندوق، وجوسيب مارريا بادولس سكرتير.


الأعضاء: ميكيل لادو كاساديفال، جوسيب ماريا يوش، سونيا كانو، والمتحث الإعلامي أليكس تينتوري وإسبوني.

 

وأتم البيان الرسمي أن نجلس الإدارة الجديد، سيعقد اجتماعا غدًا في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وسيُصدر الرئيس كارليس توسكيتس بيانًا رسميًا مع نائبه جوان مانويل.

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