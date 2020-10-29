مبابي يضع شرطًا صعبًا لبدء مفاوضات التجديد مع باريس

تحدث تقرير صحفي فرنسي، عن الشرط الذي وضعه كيليان مبابي، لبدء مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.





شرط مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، حيث ارتبط اسمه بمفاوضات مع ريال مدريد وليفربول لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه ذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن مبابي اشترط رحيل المدرب الألماني توماس توخيل أولًا قبل التفاوض حول تجديد عقده.





وأوضح الموقع أن مبابي يواجه بعض المتاعب مع أسلوب توخيل في إدارة المباريات، حيث لم يعد المهاجم الشاب متحمسًا لأسلوب المدرب الألماني، ولذلك يرغب في التغيير.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مبابي، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.