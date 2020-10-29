مبابي يضع شرطًا صعبًا لبدء مفاوضات التجديد مع باريس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تحدث تقرير صحفي فرنسي، عن الشرط الذي وضعه كيليان مبابي، لبدء مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.


شرط مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، حيث ارتبط اسمه بمفاوضات مع ريال مدريد وليفربول لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


من جانبه ذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن مبابي اشترط رحيل المدرب الألماني توماس توخيل أولًا قبل التفاوض حول تجديد عقده.


وأوضح الموقع أن مبابي يواجه بعض المتاعب مع أسلوب توخيل في إدارة المباريات، حيث لم يعد المهاجم الشاب متحمسًا لأسلوب المدرب الألماني، ولذلك يرغب في التغيير.


الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مبابي، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 16 ساعة

"التنمية المحلية" تفجر مفاجأة حول طلبات التصالح فى البناء

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 9 ساعات

السفارة الفرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير سخر من ماكرون (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 23 ساعة

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إسقاط لائحة الزمالك

منذ 36 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ يوم

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

08:40 ص

"التنمية المحلية" تفجر مفاجأة حول طلبات التصالح فى البناء

08:03 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه