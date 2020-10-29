أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إسقاط لائحة الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور الطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم الذي صدر مؤخرًا ببطلان اللائحة التي على إثرها تم إجراء الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.





وحسمت إدارة الفارس الأبيض قرارها بتكليف الشئون القانونية بالنادي بتجهيز الطعن والتقدم به غدًا على أقصى تقدير لإيقاف القرار خصوصًا وأن الزمالك يحق له الطعن خلال فترة 40 يوما من صدور القرار.





ونقلاً عن أحد المصادر داخل الزمالك فإنه سيتم إيقاف القرار وتجميده فور التقدم بالطعن مباشرة مما يعني أن الأمور ستسير بشكل طبيعي داخل مجلس الإدارة والنادي بدون أي تغيير.