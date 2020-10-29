ديوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي فيينا ويحافظ على صدارة تصنيف التنس

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، مقعده في دور الثمانية ببطولة فيينا المفتوحة للتنس إثر فوزه مساء أمس في الدور الثاني على الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين دون رد.





واحتاج اللاعب الصربي لساعتين 7 دقائق من أجل حسم المباراة لصالحه بواقع 7-6(13-11) و6-3.





وحقق "الإعصار" الصربي أكثر من فائدة بهذا التأهل، حيث أنه واصل به مسيرته في البطولة التي يسعى لرفع كأسها للمرة الأولى في مسيرته.





كما أن ديوكوفيتش ضمن بتأهله لدور الثمانية إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للمرة السادسة في مشواره الاحترافي، ليعادل رقم الأسطورة الأمريكي السابق بيت سامبراس.





وسينتظر اللاعب البلقاني في ربع النهائي المتأهل من مباراة البولندي هوبرت هوركاتش والإيطالي لورينزو سونيجو.