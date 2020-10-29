سقطة فادحة لنجم ريال مدريد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
كريم بنزيما
كريم بنزيما
الفجر الرياضي
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سقط كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني في خطأ فادح خلال تعادل فريقه مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن كريم بنزيما تحدث بين الشوطين إلى ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد عن مستوى فينسيوس جونيور وقال له "لا تلعب مع فينسيوس إنه يلعب ضدنا" بينما كان فينسيوس خلف كورتوا ولم يلاحظ بنزيما ذلك.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما منزعج من مستوى البرازيلي فينسيوس جونيور بدعوى أنه لا يجيد اللمسة الأخيرة داخل الملعب.

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